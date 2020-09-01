Esenyurt zabıta seyyar satıcılarının kamyonetlerine el koydu

Esenyurt Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri sokaklarda kamyonetle sebze, meyve satanlara yönelik denetim yaptı. Kamyonetleriyle satış yapan yaklaşık 10 satıcıya ceza kesen ekipler, kamyonetleri bağlarken, kamyonetlerde bulunan sebze ve meyvelere de el koydu. Duruma öfkelenen seyyar satıcılardan bazıları kamyonetlerde bulunan sebze ve meyvelerin bir kısmını yere dökerek tepki gösterdi. Seyyar satıcılar ile zabıta arasında bir süre tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk çağrıldı. Seyyar satıcıların tüm ısrarlarına rağmen zabıta ekipleri kamyonetlerde bulunan sebze ve meyveleri iade etmedi. Cezayı ödedikten 3 gün sonra kamyonet ve ürünlerini alabilecek olan seyyar satıcılardan bazıları 3 gün içinde sebze ve meyvelerin çürüyeceğini söyledi. Sebze ve meyvelerini geri alamayan yaklaşık 10 seyyar satıcıya Kabahatler Kanunu çerçevesinde ceza kesildi.