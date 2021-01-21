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21.01.2021 - 01:17 | | DHA

Esenyurt'ta 30 katlı binada patlama: Yaralılar var

Esenyurt'ta 30 katlı binanın 9 katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.

Olay, Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2011 Sokak üzerinde bulunan 22 katlı bir binanın 9'uncu katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlama sonrası büyük bir gürültüye uyanan bina sakinleri durumu polis İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. 

1'İ AĞIR 5 YARALI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dairede çıkan yangına müdahale ederken, park halinde duran 2 aracın da hasar gördüğü görüldü. Yangın sonrası dairede bulunan bir kişi vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanırken aynı katta farklı dairelerde yaşayan 4 kişi de hafif şekilde yaralandı. Patlamanın meydana geldiği dairede yaşayan yaralı kişi yanık tedavisi için Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken diğer 4 yaralı da çevre hastanelere kaldırıldı. 

Esenyurtta 30 katlı binada patlama: Yaralılar var


 

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, olay yerine gelen ekipler herhangi bir olumsuzluğa karşı doğalgazı kestikleri öğrenildi. Polis ekipleri de patlama meydana gelen daire de ve binada detaylı olay yeri çalışması yaptı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından ekiplerin doğalgazı açtığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu iddia edilen patlamanın kesin nedeni için soruşturma sürüyor. 



Esenyurtta 30 katlı binada patlama: Yaralılar var


    Esenyurt'ta 30 katlı binada patlamaİstanbul Esenyurt'ta 30 katlı binanın 9 katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.
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