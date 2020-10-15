15.10.2020 - 14:04 | | DHA
Esenyurt'ta 5 bin 685 litre etil alkol ele geçirildi!
İstanbul Esenyurt'ta iki ev ile iş yerine düzenlenen baskında 5 bin 685 litre etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta iki ev ile iş yerinde sahte içki imal edildiği bilgisini aldı. Belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, bidon ve fiber tanklar içerisinde 5 bin 685 litre etil alkol, 30 şişe sahte TAPDK ve yabancı bandrollü dolu içki şişesi, sanayi tipi damıtma cihazı, 44 cam şişe içerisinde viski ve anason kiti, 2 elektrikli hava pompası, 4 bin 280 farklı markalara ait etiket, 150 boş plastik bidon, 500 şeffaf pet şişe, dolum tabancası, 45 boş cam likit şişesi ve 3 litre anason ele geçirdi.
Adreslerde 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.