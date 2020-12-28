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28.12.2020 - 08:02 | | İHA

Esenyurt’ta bankamatikte yangın paniği

İstanbul Esenyurt’ta sabaha karşı özel bir bankaya ait bankamatikte yangın çıktı. Alevler diğer bankamatiklere sıçramadan itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Esenyurt’ta bankamatikte yangın paniği

Olay, saat 05:30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Hastanesi karşısında bulunan çok sayıda bankamatiğin bulunduğu alanda özel bir bankaya ait bankamatikte henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler diğer bankamatiklere sıçramadan kontrol altına alınırken yangının çıktığı bankamatikte büyük hasar oluştu. Olay yeri inceleme ekipleri bankamatik ve çevresinde çalışma yaparken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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