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23.06.2020 - 15:30 | | DHA

Son dakika: Esenyurt'ta çatıdan kopan parçalar araçların üzerine düştü

Son dakika haberi... Esenyurt'ta özel tıp merkezinin çatısından kopan parçalar, 6 aracın üzerine düştü. Yoldan geçen iki kişi ise hafif şekilde yaralandı. Şiddetli yağış nedeniyle İstanbul Esenyurt'ta toprak kayması da meydana geldi.

Son dakika: Esenyurt'ta çatıdan kopan parçalar araçların üzerine düştü
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Esenyurt Aşık Veysel Caddesi'nde özel bir tıp merkezinin çatısından demir levhalar, yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle aşağıdaki araçların üzerine uçtu. Olayda park halinde bulunan 6 araç zarar gördü. Yoldan geçen iki kişi ise olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Öte yandan Yoğun sağnağın görüldüğü bölgede kısa süreli dolu yağışı da oldu.,

TOPRAK KAYMASI

 Konteynerların bulunduğu parkın istinat duvarı park halindeki araçların üzerine devrildi. Araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi.

Son dakika: Esenyurtta çatıdan kopan parçalar araçların üzerine düştü

Son dakika: Esenyurtta çatıdan kopan parçalar araçların üzerine düştü

 

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