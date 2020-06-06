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06.06.2020 - 09:48 | | İHA

Son dakika: Esenyurt’ta dehşet veren olay

Son dakika haberlere göre İstanbul Esenyurt’ta, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen şahıs, oğlunun cinsel organını kesmeye kalkıştı. Baba, kaçtığı arazide polis tarafından gözaltına alınırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta yaşandı. İddiaya göre, uyuşturucu madde kullanan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen M.T.(35) evde 2 yaşındaki E.T.’nin cinsel oranını kesmeye kalkıştı.

Bu sırada evde bulunan ve oğlunun seslerini duyan anne tepki gösterince baba çırılçıplak dışarı kaçtı. Vatandaşların tepkisi üzerine boş araziye kaçan M.T. kısa sürede olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çocuğun hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olduğu durumunun iyi olduğu öğrenildi. Baba ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevi gönderildi.

Esenyurt’ta, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen şahıs, oğlunun cinsel organını kesmeye kalkıştıİstanbul Esenyurt’ta, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen şahıs, oğlunun cinsel organını kesmeye kalkıştı. Baba, kaçtığı arazide polis tarafından gözaltına alınırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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