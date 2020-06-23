Esenyurt'ta evleri su içerisinde kalan vatandaşlar belediyeye isyan etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı alarm vererek İstanbul'da yaşanacak sel ve ani su baskınlara karşı uyarıda bulundu. İstanbul'da birçok ilçede etkili olan sağanak yağış en çok Esenyurt'ta kendini gösterdi. Pınar Mahallesi'nde yer alan bodrum katı gibi birçok evi su bastı.

KEMAL DENİZ BOZKURT MAHALLEMİZE BAKMIYOR

Evlerinde hasar oluşan vatandaşlar yağmurun hafiflemesiyle birlikte evlerindeki acı gerçekle karşılaştı ve birçok ev eşyası kullanılamaz hale geldi. Kıraathane işleten Haydar Kaya, "Esenyurt Belediyesi bu mahalleyi özellikle düzenlemiyor. Bu rezilliği hep yaşıyoruz. Suyun önüne geçemedik. Birdenbire geldi. Hasarımız büyük. Özellikle belediyenin artık buraları yapmasını istiyorum. Belediye ve Başkan Kemal Deniz Bozkurt mahallemize bakmıyor. Alt yapı için geliyor belediye ekipleri, akşama kadar yatıp gidiyorlar buradan. Hiçbir iş yapılmıyor" dedi.

VATANDAŞTAN BELEDİYEYE İSYAN: SANA SESLENİYORUM İMAMOĞLU

Sel basan evindeki suları tahliye etmeye çalışan Fırat Çelik, Kendi dairem bu sular altındayım. Ne yapabilirim bu saatten sonra. Ekrem İmamoğlu sana sesleniyorum. Haydi bir ekip gönder de yardımcı ol bize. İmamoğlu artık şu dereyi yapacaksan yap. Selin büyümesiyle buradaki duvar patladı herkesin evine su bastı. Çoluk çocuk evdeydi. Oy toplama zamanı gelip her şeyi söylüyorlar, buradan sana sesleniyorum İmamoğlu" şeklinde konuştu.

"BIKTIK BUNDAN"

Evini su basan Ayhan Akyel, içerde kalan eşyalarını kurtarmak için yarım metre civarında suya giyerek perişan olduklarını dile getirdi. İlk olarak komşularının evini su bastığını ifade eden Akyel, Tavana kadar su doldu. Bütün her şeyimiz gitti. Buzdolabı yerde yatıyor, koltuklar evde yüzüyor. Dere kapatılabilirdi veya derenin etrafı biraz daha yükseltilebilirdi. Belediye ekipleri gelip görmedi bunu. Daha öncede olmuştu aynı sel. Belediyeye gittik, muhtarlığa gittik. Bıktık bundan kimse çözüm üretmedi" diye konuştu.

"BELEDİYE HİÇBİR İŞ YAPMIYOR"

Gülizar Öztürk ise, Esenyurt Belediyesi hiçbir iş yapmamakta. Burayı ıslah etme çalışmaları yüzünden beter durumdayız. 1 yaşında çocuğum var aç bir şekilde sokakta. Evimi sel bastı ve bu derenin yapılmadığı için böyle oldu. Belediye hiç bizimle ilgilenmiyor. Gelip ekipler burada gösteriş yapıp gidiyorlar" dedi.

Güvercin besleyen ve derenin kenarında kuşlara yuva yapan Celal Ergin ise selden dolayı bütün kuşların öldüğünü ve sele kapılıp gittiğini söyledi.