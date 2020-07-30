Esenyurt’ta fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Akçaburgaz Mahallesi 3135 Sokak’ta bulunan kauçuk fabrikasının bahçesindeki malzemeler, henüz öğrenilemeyen nedenle tutuştu. Alevlerin bahçede kısa sürede yayıldığını gören fabrika çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen 2 fabrika çalışanı hastaneye kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında, 'Irak ve Suriye'den Libya'ya uzanan geniş bir alanda süren bu mücadelemizi hem kendimiz, hem bu ülkelerdeki dost ve kardeşlerimiz için zaferle neticelendirmekte kararlıyız. Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarımızı korumak için başlattığımız çalışmaları sonuna kadar devam ettireceğiz' dedi.