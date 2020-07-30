MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Esenyurt’ta fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
ABONE OL
30.07.2020 - 11:39 | | AA

Esenyurt’ta fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt’ta bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenyurt’ta fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Akçaburgaz Mahallesi 3135 Sokak’ta bulunan kauçuk fabrikasının bahçesindeki malzemeler, henüz öğrenilemeyen nedenle tutuştu. Alevlerin bahçede kısa sürede yayıldığını gören fabrika çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen 2 fabrika çalışanı hastaneye kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında, 'Irak ve Suriye'den Libya'ya uzanan geniş bir alanda süren bu mücadelemizi hem kendimiz, hem bu ülkelerdeki dost ve kardeşlerimiz için zaferle neticelendirmekte kararlıyız. Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarımızı korumak için başlattığımız çalışmaları sonuna kadar devam ettireceğiz' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şehitliklerde duygusal anlar

Şehitliklerde duygusal anlar

Milyonlarca çalışana güzel haber... Çift maaş!

Milyonlarca çalışana güzel haber... Çift maaş!

Boğa saldırdığı sahibini öldürdü; dehşet anları kamerada

Boğa saldırdığı sahibini öldürdü; dehşet anları kamerada

Şişli ve Avcılar'da uyuşturucu satıcılarına operasyon kamerada

Şişli ve Avcılar'da uyuşturucu satıcılarına operasyon kamerada

Sıradaki Haber