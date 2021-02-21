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21.02.2021 - 17:33 | | DHA

Esenyurt'ta feci olay! Köpeğin peşinden giden çocuğa otomobil çarptı

İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre, TEM bağlantı yolunda köpeğin peşinden giden 8 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen çocuk tedavi altına alınırken, çarpan sürücü ise kayıplara karıştı.

Esenyurt'ta feci olay! Köpeğin peşinden giden çocuğa otomobil çarptı

Olay, saat 16.00 sıralarında TEM bağlantı yolu Haramidere mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, 8 yaşındaki Kerim D. arkadaşıyla birlikte oynadığı ve yolun karşısına geçen sokak köpeğinin peşinden gitti. Bu sırada hızla gelen ve sürücüsünün fark etmediği otomobil, çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk kanlar içinde yere düştü. Sürücü, durmayarak otomobilden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çocuğun başında bekleyip yolu trafiğe kapattı. Ambulansın gelmesiyle yaralı çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kerim D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

 

 

 

M. Emin Saraç son yolculuğuna uğurlandıYÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın babası, Hadis alimi Muhammed Emin Saraç için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. "Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhterem hocamızı imam hatip okulu yıllarından itibaren tanıdım, tanıyorum. O günden, son dönemdeki yaşadığı sıkıntılara kadar zaman zaman fırsat buldukça ziyaretlerine de hep gittim ve bu ziyaretlerimde de kendisinden çok ama çok istifade ettim. Rabbim inşallah bizleri sevgili habibinin Liva-ül hamd ismiyle müsemma sancağı altında da beraber haşru cem eylesin" dedi.
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