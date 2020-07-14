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14.07.2020 - 13:19 | | İHA

Esenyurt’ta feci olay! Otomobilin çarptığı genç öldü

İstanbul Esenyurt’ta yolun karşısına geçmek isteyen 22 yaşındaki Ali Çekinmez’e otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan Çekinmez hayatını kaybederken, feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta feci olay! Otomobilin çarptığı genç öldü

Kaza, Esenyurt Gökevler Mahallesi Hadımköy TEM Bağlantı yolunda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. 22 yaşındaki Ali Çekinmez yolun karşısına geçmek istediği esnada S.A.'nın kullandığı araç çarparak olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çekinmez’i Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanede yaşam mücadelesi veren genç hayatını kaybetti. Kaçan sürücü kısa sürede yakalanarak adliyeye sevk edildi.

 

Uyurken bahçesine otomobil uçtu!Bursa’da bir vatandaş, sabah sulamaya gittiği bahçesine uçan otomobili görünce şaşkına döndü. Komşularının yardımıyla aracın sahibini bulan bahçe sahibi Adil Bilgin, "İnanamadım, rüyadayım sandım" dedi.
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