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26.08.2020 - 14:51 | | DHA

Esenyurt'ta hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı adam öldü

Esenyurt'ta hafriyat kamyonun çarptığı yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı adam öldü

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı Avcılar istikametinde yaşandı. Esat Gökçe (75) eşiyle birlikte yoldan karşıya geçmek istedi. Gökçe'nin eşi karşıya geçip kaldırımda eşini bekledi. Esat Gökçe karşıya geçmek istediği sırada kendisi fark etmeyen hafriyat kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü M.S. gözaltına alındı.

Son dakika... ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar varABD Wisconsin'de polisin siyah Amerikalı Jacob Blake'i sırtından yedi kurşunla vurmasıyla başlayan protestolarda kan aktı. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Kenosha kentindeki gösterilerde üç kişinin vurulduğunu ve ikisinin öldüğünü duyurdu.
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