MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Esenyurt'ta hareketli dakikalar! Önce kovaladılar, sonra ateş açtılar
ABONE OL
03.02.2021 - 19:58 | | DHA

Esenyurt'ta hareketli dakikalar! Önce kovaladılar, sonra ateş açtılar

Esenyurt'ta 3 şüpheli, husumetli oldukları bir kişiyi otomobille kovalarken ateş açtı. Açılan ateş sonucu yaralanan kişi bir pizzacıya sığındı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheliler otomobille kaçtı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Hacı Bektaşi Veli Caddesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre 3 şüpheli, husumetli oldukları belirtilen Volkan isimli kişiyi bir otomobille kovalamaya başladı. Şüpheliler kovaladıkları kişiye cadde ortasında otomobillerinden ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücuduna mermi isabet eden yaralı, pizzacıya sığındı. Şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi. Öte yandan kaçan şüphelilerin olayda kullandıkları otomobili Yeşilkent Mahallesi'nde bıraktığı tespit edildi.

Esenyurtta hareketli dakikalar Önce kovaladılar, sonra ateş açtılar


"BİR İKİ MERMİ BACAĞINA GİRDİ"

Olayı gören Erkan Deliktaş, Şahsın sokaktan kaçtığını gördüm. İzledim, baktım kendisini siyah bir araç kovalıyor. Birkaç el ateş ettiler şahsa. Ondan sonra birisi camdan çıkıp ateş edince, bir iki mermi bacağına girdi. Kendisini şu pizzacı dükkanına attı. Ondan sonra kanı durdurmak için ayaklarına tampon yaptık. Herhalde aralarında bir hasımlık varmış. Alacak verecek mevzusu mu bilmiyorum. Diğerleri vurduktan sonra kaçtı. Vurduktan sonra çok hızlı bir şekilde kaçtılar. Kaçarken, kaza yapacaklarını düşündüm" dedi.

Ergene Nehri taştıEdirne'de aşırı yağışlar ve karların erimesiyle 'turuncu alarm' verilen Ergene Nehri, Uzunköprü ilçesinde taşarak, tarım alanlarını sular altında bıraktı. Uzunköprü Çakmak Barajı Sulama Kooperatifi Başkanı Ünal Çelebi, çeltik arazisinin sular altında kaldığını belirterek, "Bereket geldi. Şu anda arazimizde kış olduğu için çeltik mevsimi olmadığı için çoğunluğu boş. Buğday arazimizde az ekiliş var. Bereket geldi sonuçta, barajlarımız dolmak üzere. Bölgemizde barajlarda doluluk oranları yüzde 60 seviyelerine geldi" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

New START nedir, ne anlama gelir? New START anlaşması amacı nedir?

New START nedir, ne anlama gelir? New START anlaşması amacı nedir?

Ücret ödenmiyor, süre uzatıldı! 60 gün detayı...

Ücret ödenmiyor, süre uzatıldı! 60 gün detayı...

Bulaşmasını tamamen engelliyor mu?

Bulaşmasını tamamen engelliyor mu?

Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklama

Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklama

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet