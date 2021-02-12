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12.02.2021 - 21:27 | | DHA

Esenyurt'ta hareketli dakikalar! Yaralananların arasında polis de var

Esenyurt'ta kimliği belirsiz kişiler arasında araç satışındaki anlaşmazlık nedeniyle kavga çıktı. Tarafların birbirlerine silahla ateş açtığı kavgada o sırada olay yerinden geçen ve istirahatli olduğu öğrenilen 1 polis memuru yaralandı. Öte yandan çıkan çatışmada 2 kişi daha yaralandı.

Esenyurt'ta hareketli dakikalar! Yaralananların arasında polis de var

Olay, saat 17.00 sıralarında Fatih Mahallesi Sanayi Sitesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişiler arasında araç satışındaki anlaşmazlık sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada iki grup birbirine silahla ateş açtı. O sırada olay yerinden geçen ve istirahatli olduğu öğrenilen polis memuru Yaşar A., kavgada ateşlenen silahlardan çıkan kurşunla yaralandı.

Silahlı kavgada 1'i polis toplam 3 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen özel harekat ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralı polis memuru Yaşar A. yapılan ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer 2 yaralı ise Esenyurt'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Esenyurtta hareketli dakikalar Yaralananların arasında polis de var


ŞÜPHELİLERDEN BİRİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından şüphelilerden biri kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, kaçan diğer şüpheli kişi ya da kişiler için yakalama çalışmaları sürüyor.

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