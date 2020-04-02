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02.04.2020 - 11:09 | | DHA

Son dakika: Esenyurt'ta ikinci gün! 'Sosyal mesafe' kuralına yine uyulmadı

Son dakika haberlere göre, İstanbul Esenyurt'ta PTT şubesi önünde oluşan yoğunlukta vatandaşlar 'sosyal mesafe' kuralına yine uymadı. Polis ve zabıta ekipleri vatandaşları uyardı.

Corona virüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye bin lira tutarında yapılan ödemelerinin ikinci gününde de PTT önlerinde yoğunluk oluştu. Esenyurt'ta sabah saatlerinde PTT şubesi önüne gelen vatandaşlar sıra beklerken "sosyal mesafe" kuralına uymadı.

Uzun kuyrukların oluştuğu PTT önüne gelen polis ve zabıta ekipleri vatandaşları sosyal mesafe kuralı konusunda vatandaşları uyardı.

Vatandaşların kurala uygun şekilde sıraya geçmelerini sağladı.

 

 

 

Esenyurt'ta ikinci gün! 'Sosyal mesafe' kuralına yine uyulmadıİstanbul Esenyurt'ta PTT şubesi önünde oluşan yoğunlukta vatandaşlar 'sosyal mesafe' kuralına yine uymadı. Polis ve zabıta ekipleri vatandaşları uyardı.
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