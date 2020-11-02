MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Esenyurt'ta koca dehşeti! Tartıştığı eşini bıçakladı
ABONE OL
02.11.2020 - 09:23 | | DHA

Esenyurt'ta koca dehşeti! Tartıştığı eşini bıçakladı

İstanbul Esenyurt'ta Öner G., tartıştığı eşi Pakize G.'yi ekmek bıçağıyla başından ve karın boşluğundan yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, Öner G., gözaltına alındı.

Esenyurt'ta koca dehşeti! Tartıştığı eşini bıçakladı

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Fatih Mahallesi 933 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, Öner G. (45) ve eşi Pakize G.(43)  evlerinde bilinmeyen nedenle tartıştı. Ardından Öner G., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşinin üzerine yürüdü. Pakize G., eşine karşı koymaya çalışsa da başından ve karın boşluğundan aldığı bıçak darbeleri ile yere yığıldı.

Evden gelen sesleri duyan komşuları, durumu hemen polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olay sırasında eşinin karşı koyduğu sırada ellerinden hafif şekilde yaralanan Öner G., ayakta tedavi edildikten sonra gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen Öner G.'nin işlemleri sürüyor.

 

 

TEM'de milyonluk kazaTEM Otoyolu Eyüpsultan Hasdal mevkisinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. Uzun araç kuyruğuna neden olan kazada birbirine giren araçların arasındaki lüks cip dikkat çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantası içindekiler neler? AFAD olması gerekenleri paylaştı

Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantası içindekiler neler? AFAD olması gerekenleri paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 25 ilde başlıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 25 ilde başlıyor...

Bünyamin Sürmeli, Seher'in kurtarılışını anlattı

Bünyamin Sürmeli, Seher'in kurtarılışını anlattı

Yılanın ezilmemesi için trafiği durdurdu

Yılanın ezilmemesi için trafiği durdurdu

Sıradaki Haber