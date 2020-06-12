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12.06.2020 - 16:55 | | DHA

Esenyurt'ta korkunç olay! Oğlunu o halde gören anne gözyaşlarını tutamadı...

İstanbul Esenyurt'ta oturdukları 1'inci kattaki evin penceresinden etrafı seyrederken beton zemine düşerek yaralanan, 4 yaşındaki Mısırlı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta korkunç olay! Oğlunu o halde gören anne gözyaşlarını tutamadı...

Olay, İstanbul Esenyurt Fatih Mahallesi 852'nci Sokak'ta meydana geldi. Mısır vatandaşı 4 yaşındaki Mahmut Abdurrahman, evlerinin penceresinden bakarken dengesini yitirince beton zemine düştü.

Gürültü üzerine dışarı fırlayan komşuları yaralı çocuğa ilk müdahalesi yapıp 112 Acil Yardım'ı aradı.

Kısa sürede gelen görevliler, vücudunun çeşitli yerlerinde kırık bulunan çocuğu ambulansla Kanuni Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Soruşturma sürdürülüyor.

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