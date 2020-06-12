Esenyurt'ta korkunç olay! Oğlunu o halde gören anne gözyaşlarını tutamadı...

Olay, İstanbul Esenyurt Fatih Mahallesi 852'nci Sokak'ta meydana geldi. Mısır vatandaşı 4 yaşındaki Mahmut Abdurrahman, evlerinin penceresinden bakarken dengesini yitirince beton zemine düştü.
Gürültü üzerine dışarı fırlayan komşuları yaralı çocuğa ilk müdahalesi yapıp 112 Acil Yardım'ı aradı.
Kısa sürede gelen görevliler, vücudunun çeşitli yerlerinde kırık bulunan çocuğu ambulansla Kanuni Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Soruşturma sürdürülüyor.
Bolu'da eşi ve baldızıyla tartışan gence sokak ortasında linç girişimiGelen son dakika haberine göre; Bolu'da, cadde üzerinde eşi ve baldızıyla tartışan kişi, kadının darbedildiği sanılınca linç girişimine uğradı. Çevredekiler, durumun tartışma olduğunu anlayınca adama saldırmayı bıraktı.