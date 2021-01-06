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06.01.2021 - 10:55 | | DHA

Esenyurt'ta kumar baskını! Kapı arkasında yakalandılar

İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri şüphelendikleri bir kişinin girdiği binanın bodrum katında kumar oynandığını tespit etti. Binaya baskın düzenleyen polis ekipleri 16 kişiye para cezası keserken, 2 kişiyi duvara dayalı kullanılmayan bir ahşap kapının arkasına gizlenirken yakaladı. O anlar kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta kumar baskını! Kapı arkasında yakalandılar

KAPI ARKASINA GİZLENMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

Esenyurt'ta polis ekipleri, dün 23.30 sıralarından şüpheli tavırlar sergileyen bir kişinin kendilerini görünce bir binanın bodrum katına girdiğini tespit etti. Binayı kontrol eden polis ekipleri içeride kumar oynatıldığını, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını gördü. Binada arama yapan polis ekipleri depo olarak kullanılan ve eski eşyaların bulunduğu alanda duvara dayalı ahşap bir kapının arkasına gizlenmeye çalışan 2 kişi tespit etti.

Yakalanan 2 şüpheli ve içeride bulunan toplam 16 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için toplam 55 bin 404 lira, 15 kişiye ise kumar oynamaktan toplam 20 bin 40 lira idari para cezası uygulandı.

SUÇ KAYDI ÇIKTI

İçeride bulunanlara yapılan kimlik sorgulamalarında şüphelilerden Şehmuz A. 'nın "PKK Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Hırsızlık" suçlarından arandığı belirlendi. Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren mekan ilçe zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken, şüpheli Şehmuz A., bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

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