Esenyurt'ta maske denetiminde 20 kişiye para cezası kesildi

Esenyurt'ta da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından geniş kapsamlı maske ve mesafe denetimi yapıldı. Esenyurt meydanı, cadde ve ara sokaklarda yapılan denetimde polis aracından sık sık salgın tedbirleri hakkında uyarılar yapıldı. Ekipler sokak sokak gezerek tüm uyarılara rağmen maske kuralına uymayan 20 kişiye 900 TL ceza yazdı.

Polis ekiplerinin denetimi sırasında maskesiz bir genç, sigara içtiği için maske takmadığını söyledi. Aynı zamanda esnaf olan genç elindeki sigara izmaritini yere atarak dükkanına doğru gittiği sırada polis ekipleri tarafından geri çevrilerek maskesiz dolaştığı için 900 lira ceza kesildi.