05.07.2020 - 15:18 | | DHA
Esenyurt’ta maske ve trafik denetimi! Polis tek tek durdurdu
İstanbul’da 17 Haziran'dan itibaren başlayan maske takma zorunluluğu kapsamında Esenyurt polis ekipleri tarafından denetim yapıldı.
Tüm uyarılara rağmen maske takmayanları tespit eden ekipler, önce maske takma konusunda uyardı sonra da ceza yazdı. Toplu alanlarda kurallara uymayan ve maske takmayan 11 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde 900'er TL ceza kesildi.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ayrıca Esenyurt Meydanı’da trafiğe kapalı alanda motosiklet kullanan 5 motosiklet sürücüsüne toplamda 13 bin 250 TL ceza yazdı, motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı.
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