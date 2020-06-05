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05.06.2020 - 09:42 | | DHA

Son dakika! Esenyurt'ta minibüsün 7 yaşındaki çocuğa çarpma anı kamerada

Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul Esenyurt'ta sokağa dönüş yapan minibüsün çarptığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Çarpan minibüsün sürücüsü tarafından hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 15.45 sıralarında İncirtepe Mahallesi 245.Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 YP 4276 plakalı minibüsü sürücüsü Sinan E., sokağa girip sağa dönerken çocuğu fark etmedi.

Minibüsün çarptığı 7 yaşındaki Emir Gülen ağır yaralandı. Minibüs sürücüsü Sinan E., ağır yaralanan çocuğu hemen yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Emir Gülen, Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak üzer yola çıkarıldı. Yolda durumunun daha da ağırlaşması üzerine hemen yakındaki bir başka özel hastaneye götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan küçük emir hayatını kaybetti. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlatırken minibüs sürücüsü sinan E. gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, park halindeki minibüsün geri geri gittiği, ardından dönerek sokağa döndüğü ve o sırada yolda duran çocuğa minibüsün çarptığı görülüyor.

Yolda fark ettiği çantayı alıp kayıplara karıştıÜmraniye’de bir bayan şahıs yola düşen çantayı alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
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