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19.08.2020 - 09:54 | | DHA

Esenyurt'ta operasyon! 48 koli sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul Esenyurt'ta sahte parfüm üretilen iş yerine düzenlenen operasyonda 48 koli parfüm, çok miktarda parfüm kapağı, boş şişesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt'ta operasyon! 48 koli sahte parfüm ele geçirildi

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri Selahattin Eyubi Mahallesi'ndeki bir işyerinde tanınmış markaların taklit edildiği sahte parfüm imal edildiğini belirledi. Harekete geçen ekipler, işyerine baskın düzenledi. Baskında, çeşitli ünlü markaların etiketleri yapıştırılmış 48 koli sahte parfüme el konuldu. Ayrıca sahte parfüm ambalajında kullanılmak üzere getirilen 13 koli kapak, 215 koli şişe, 11 koli şişe kabı da ele geçirildi.

Sahte parfüm imalatı ile ilgili işyerinde bulunan bir kişi gözaltına alınırken bidonlar içerisinde farklı renk ve ağırlıkta sıvılara ve parfüm şişe kapaklarına yapıştırılan ambalaj malzemeleri de bulundu. Kaçak imal edilen parfümler kamyonlara yüklendi.

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