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01.12.2020 - 14:05 | | DHA

Esenyurt'ta polisten kaçan silahlı şüpheli girdiği iş yerinde yakalandı

Esenyurt'ta polisin hareketlerinden şüphelendiği kişi, 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Resmi araç ile takip başlatan polislerin içinde bulunduğu araç şüphelinin girdiği bir işyerinin duvarına çarptı. Şüpheli, kısa sürede ruhsatsız tabancası ile yakalandı.

Esenyurt'ta polisten kaçan silahlı şüpheli girdiği iş yerinde yakalandı

Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'nda görevli polisler, hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarında uymayan şüpheli yaya kaçmaya başladı. Polisler bu kişinin peşine düşerken kaçan şüpheli bir tekstil atölyesinin bahçesine girdi. Takipteki polislerin içinde bulunduğu araç, duramayarak tekstil atölyesinin mutfak duvarına çarptı.

Duvar kısmen yıkılırken, polis aracında da hasar oluştu.  Tekstil atölyesindeki çalışanlar, polisten kaçtığını gördükleri şüpheliyi yakaladı. Polise teslim edilen şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu. Polis, şüpheliyi gözaltına alırken, soruşturma başlatıldı. 


Esenyurtta polisten kaçan silahlı şüpheli girdiği iş yerinde yakalandı

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