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19.03.2020 - 15:37 | | DHA

Esenyurt'ta sahte dezenfektan üreten işyerine operasyon

Esenyurt'ta sahte dezenfektan üretimi yapılan işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda 15 bin adet sahte dezenfektan ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta sahte dezenfektan üreten işyerine operasyon
Esenyurt'ta sahte dezenfektan üreten işyerine operasyon
Esenyurt'ta sahte dezenfektan üreten işyerine operasyon
Esenyurt'ta sahte dezenfektan üreten işyerine operasyon
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İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta bir adreste sahte dezenfektan üretimi yapıldığını belirledi. Polis ekipleri Sanayi Mahallesi'nde bulunan işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda 15 bin adet sahte dezenfektan ürünü, çok sayıda boş şişe, bidonlar içinde ham madde, dolum cihazları, kapak ve etiketler ele geçirildi. İşyeri sahibi gözaltına alınırken, polis ele geçirilen sahte dezenfektanlara el koydu.

İzmir'de, 2 ton sahte dezenfektan ele geçirildiİzmir'in Torbalı ilçesinde, yaklaşık 2 ton sahte dezenfektan ile boş 19 bin 555 plastik şişe ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
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