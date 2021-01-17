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17.01.2021 - 09:57 | | DHA

Esenyurt'ta şok baskın! Kahvehaneye girilen gizli geçit ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen baskında bir dükkanda gizli geçit ortaya çıktı. Baskında dükkanın hemen bitişikteki kahvehaneye çıkan bir gizli geçit tespit edildi. Dışardan kapalı görünen kahvehanede bulunan aralarında kadınlarında olduğu 10 kişiye 31 bin 221 lira ceza kesildi.

Esenyurt'ta şok baskın! Kahvehaneye girilen gizli geçit ortaya çıktı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yan tarafından kahvehane bulunan bir dükkanın içine giren kişilerin uzun süre dışarı çıkmamalarından şüphelendi. Harekete geçen ekipler, dükkana baskın düzenledi.

Baskında, kahvehaneye geçiş sağlamak için dükkanın duvarın bir kısmının yıkılarak gizli geçit yapıldığı belirlendi. Gizli geçitten kahvehanenin tuvaletine giren ekipler, ardından kahvehanenin içine girdi.  Dışardan kapalı görünen kahvehanede bulunan aralarında kadınlarında olduğu 10 kişi tespit edildi. Koronavirüs tedbirlerini ihlal ettilleri belirlenen 10 kişiye 31 bin 221 lira para cezası kesildi.

Öte yandan polisin baskın anı da kameraya yansıdı.

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