Esenyurt'ta şok eden an! Bahçe kapısını çaldılar

Olay, 28 Ocak Perşembe günü Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir apartmanın bahçesine gelen hırsız, demir bahçe kapısını yerinden söküp, kaçtı. Sabah saatlerinde, kapının yerinde olmadığını gören apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışmalara başladı.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan hırsızlık anları ise apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Hırsızın demir bahçe kapısını sökmesi ve daha sonra kapıyı da alarak kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

"ONLARIN DA BİR SÜRÜ KAPILARI ÇALINIYOR"

Mahallede kapıların çalındığını iddia eden apartman sakinlerinden Yusuf Çiçek, "Gece saat 03.30'da zincirleri kesmişler. Tam kısa kontak yapacağı zaman benim çocuk balkondan görüyor. Onu durdurduk. 15 gün sonra da gördüğün gibi arkadaş geliyor, bu kapıları yerinden çıkarıyor. Buradan çekip gidiyor. Tam gece olduğu için belli değil. Şahsın yüzü belli değil. Yukarıda arkadaşlar da var. Onların da bir sürü kapıları çalınıyor" dedi.