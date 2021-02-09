MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Esenyurt'ta şok eden an! Bahçe kapısını çaldılar
ABONE OL
09.02.2021 - 09:41 | | DHA

Esenyurt'ta şok eden an! Bahçe kapısını çaldılar

İstanbul Esenyurt'ta bir hırsız apartmanın bahçe kapısını çaldı. O anları güvenlik kamerasına yansıdı. Apartman sakinlerinden Yusuf Çiçek, yaşadıkları mahallede daha önce de benzer hırsızlık olaylarının yaşandığını söyledi.

Olay, 28 Ocak Perşembe günü Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir apartmanın bahçesine gelen hırsız, demir bahçe kapısını yerinden söküp, kaçtı.  Sabah saatlerinde, kapının yerinde olmadığını gören apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışmalara başladı.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan hırsızlık anları ise apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Hırsızın demir bahçe kapısını sökmesi ve daha sonra kapıyı da alarak kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

"ONLARIN DA BİR SÜRÜ KAPILARI ÇALINIYOR"

Mahallede kapıların çalındığını iddia eden apartman sakinlerinden Yusuf Çiçek, "Gece saat 03.30'da zincirleri kesmişler. Tam kısa kontak yapacağı zaman benim çocuk balkondan görüyor. Onu durdurduk. 15 gün sonra da gördüğün gibi arkadaş geliyor, bu kapıları yerinden çıkarıyor. Buradan çekip gidiyor. Tam gece olduğu için belli değil. Şahsın yüzü belli değil. Yukarıda arkadaşlar da var. Onların da bir sürü kapıları çalınıyor" dedi.

 

 

ABD'de kamyonet üst geçitten 21 metre aşağı düştüABD?nin Wisconsin eyaletinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet 21 metre yüksekliğindeki üst geçitten aşağıya düştü. O anlar an be an kameraya yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gaziosmanpaşa’da çatı uçtu! Mahalleli deprem sandı

Gaziosmanpaşa’da çatı uçtu! Mahalleli deprem sandı

Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

AÖF kayıt yenileme tarihleri ve ücreti için TIKLA! AÖF kayıt yenileme-ders seçimi nasıl yapılacak?

AÖF kayıt yenileme tarihleri ve ücreti için TIKLA! AÖF kayıt yenileme-ders seçimi nasıl yapılacak?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet