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13.10.2020 - 10:14 | | DHA

Esenyurt'ta taksiciler arasındaki meydan kavgası kamerada

Esenyurt'ta iki taksinin karıştığı kaza sonrası şoförler arasında tartışma çıktı. Şoförler duraklardaki arkadaşlarını olay yerine çağırınca tartışma meydan kavgasına dönüştü. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta taksiciler arasındaki meydan kavgası kamerada

Esenyurt-TEM Bağlantı Yolu'nda geçen hafta iki taksinin karıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kaza sonrası tutanak tuttukları sırada anlaşamayan iki taksi şoförünün arasında tartışma başladı. Şoförler bağlı bulundukları taksi duraklarındaki arkadaşlarına haber vererek olay yerine çağırdı.

İki durak şoförlerinin de olay yerine gelmesiyle taksiciler arasında meydan kavgası başladı. Trafik polisleri de kavgayı ayırmakta zorluk çekti. Polis ekipleri tüm uyarılara rağmen ayrılmayan iki grubu havaya ateş açarak ayırdı. Kavga nedeniyle yolun bir şeridinin kısa süreliğine trafiğe kapandığı görüldü. İki tarafın şikayetçi olması üzerine taksiciler polis merkezine götürülerek ifadelerine başvuruldu. Meydan kavgası ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

 

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