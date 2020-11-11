MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Esenyurt'ta tekmeli yumruklu ağaç kavgası kamerada
ABONE OL
11.11.2020 - 10:16 | | DHA

Esenyurt'ta tekmeli yumruklu ağaç kavgası kamerada

İstanbul Esenyurt'ta, izinsiz kesilen ağaç yüzünden işçiler ve vatandaşlar arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.45 sıralarında Esenyurt İncirtepe Mahallesi 259. Sokakta meydana geldi. Sokakta bulunan binada çalışan işçiler, çalışmalarına engel olduğu gerekçesi ile bir ağacı kesip, yol kenarına attı. Ağacın kesildiğini gören yan apartmandaki vatandaşlar, işçilere tepki göstermeye başladı. Gelen tepkilerle beraber işçiler ve apartman sakinleri arasında sözlü tartışma başladı. Apartman sakinlerinin sokağa inmesi üzerine sözlü tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, 2 kişiyi ifadelerini almak üzere gözaltına aldı.

KAVGA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

İki grup arasında çıkan kavga ise sokak üzerindeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kavgaya karışan bir kişinin, karşı gruptaki birine uçan tekme attığı gözüküyor. Öte yandan kavgaya karışan başka bir saldırganın da, yere düşen bir kişiye tahta sopa vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Esenyurt'ta ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu!

Esenyurt'ta ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu!

Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

Plakayı Burdur'dan, otomobili Antalya'dan çaldı, Isparta'da yakalandı!

Plakayı Burdur'dan, otomobili Antalya'dan çaldı, Isparta'da yakalandı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet