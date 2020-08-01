MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu
ABONE OL
01.08.2020 - 11:08 | | DHA

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

Esenyurt'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda, bir evde yapılan aramada 3,5 kilogram metamfetamin ve 145 ecstasy hap ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan şüpheli Mehmet A. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri sokak satıcılarına yönelik Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Şüpheli Mehmet A.'nın evinde yapılan aramada, iki ayrı yerde toplam 3,5 kilogram metamfetamin, 145 ecstasy hap, hassas terazi ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Mehmet A., sevk edildiği Küçükçekmece Adliyesi'nde sorgusunun ardından tutuklandı.

Bolu'da zincirleme kaza: 8 yaralıBolu'da, TEM Otoyolu'nda arızalanınca emniyet şeridine park edilen araç ile yardım için duran akrabalarının aracına, başka bir hafif ticari aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

Milyonları ilgilendiriyor! Başvuran parasını alıyor...

Milyonları ilgilendiriyor! Başvuran parasını alıyor...

"Muharrem İnce’yi izlememiz gerekiyor"

"Muharrem İnce’yi izlememiz gerekiyor"

Gaziantep'te 2 bin 938 kişiye 'mesafe' ve 'mesafe' cezası

Gaziantep'te 2 bin 938 kişiye 'mesafe' ve 'mesafe' cezası

Sıradaki Haber