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28.09.2020 - 09:48 | | DHA

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda iki şüpheli yaklaşık 2 kilo uyuşturucu ile yakalandı.

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekipler sokak satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1548'inci Sokak'ta madde bağımlısı bir kişiyi yakaladı. Bu kişiden elde edilen bilgiler doğrultusunda bir şüpheli daha yakalanırken bu kişilerin üzerinde ve kaldıkları evlerde paketlenmiş halde 1 kilo 980 gram bonzai ele geçirildi. İki şüpheli Asayiş Büro Amirliği'ne teslim edilirken, soruşturmaya devam ediliyor.

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