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15.10.2020 - 13:43 | | İHA

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu! Polisi görünce karısını bırakıp kaçtı

İstanbul Esenyurt'ta şüphe üzerine durdurulan bir çiftin üzerinde sahte dolar, evlerinde yapılan araamalarda da 7 tabanca ile miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu! Polisi görünce karısını bırakıp kaçtı

Esenyurt’ta, polis ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan V.A. ve G.N.A çiftini durdurmak istedi. Polislerin kendilerini çevirmesi üzerine V.A., yanındaki kadını bırakarak kaçmaya başladı. Kısa süre içerisinde yakalanan V.A ve G.N.A.’nın üzerinde yapılan aramalarda bir miktar  sahte dolar ele geçirildi.

Çift gözaltına alınırken, savcılıktan alınan izinle yaşadıkları evde de arama yapıldı. Evde yapılan aramalarda bulunan biri el yapımı olmak üzere 7 tabanca, 1,5 kilo metamfetamin, 7  cep telefonu, hassas terazi ve paketleme poşetlerine el konuldu.

Gözaltı işlemleri tamamlanan, daha önce de benzer suçlardan sabıkaları oldukları belirlenen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

 

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