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13.10.2020 - 16:48 | | DHA

Esenyurt'ta yangın paniği! Tüm daireyi sardı

İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı binanın 4'üncü katındaki daire henüz bilinmeyen nedenle alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde hasar oluştu.

Esenyurt'ta yangın paniği! Tüm daireyi sardı

Yangın, Çınar Mahallesi 1409 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede saat 15.30 sıralarında çıktı.

Evden dumanların çıktığını gören sokak sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm daireyi sardı. Yangın nedeniyle sokak içerisinde kısa süreli panik yaşandı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın sonucu daire kullanılamaz hale geldi.

 

 

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