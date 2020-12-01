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01.12.2020 - 09:53 | | DHA

Esenyurt'ta yine aynı manzara! Tıklım tıklım doldu

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlere rağmen Esenyurt'ta minibüsler ve halk otobüsleri tıklım tıklım doldu.

Esenyurt'ta minibüslerde ve halk otobüslerinde yine aynı manzara
Esenyurt'ta minibüslerde ve halk otobüslerinde yine aynı manzara
Esenyurt'ta minibüslerde ve halk otobüslerinde yine aynı manzara
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Esenyurt'ta sabah saatlerinde minibüslere ve halk otobüslerine yönelik denetimler yapıldı. D-100 Karayolu yan yolda kurulan noktada minibüs ve halk otobüsleri tek tek durduruldu. Bazı minibüs ve halk otobüslerinin içerisinde, yayınlanan genelgeye rağmen dolu olduğu görüldü. Ekipler önlemlere rağmen olması gerekenden fazla yolcu alan minibüs şoförlerine ceza kesti. Ayaktaki fazla yolcuların indirilmesinin ardından minibüs ve halk otobüsleri seferlerine devam etti.

Esenyurt'ta yine aynı manzara! Tıklım tıklım dolduKoronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlere rağmen Esenyurt'ta minibüsler ve halk otobüsleri tıklım tıklım doldu.
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