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09.06.2020 - 11:45 | | DHA

Esenyurt'ta yol kenarında nargile ve alkol içinlere ceza

Esenyurt'ta yol kenarına araçlarını park ederek nargile ve içki içen 38 kişiye ceza kesildi.

Esenyurt'ta yol kenarında nargile ve alkol içinlere ceza

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğun şikayet üzerine Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde çok sayıda aracın park ettiğini belirledi.

Ekipler, bu araçlarla gelen 38 kişinin maske takmadıklarını, sosyal mesafeye uymadan yol kenarında nargile ve içki içtiklerini tespit edince 'Kamuya açık alanda alkol tüketmek( suçundan Kabahatler Kanunu uyarınca 187'şer TL ceza kesti. Ayrıca Umum Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan da 790 TL'yi bulan idari para cezası kesilmesi için tutanak hazırladı. Nargile içen bazı kişiler görüntülenmelerine tepki gösterdi.

 

 

 

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