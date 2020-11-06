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06.11.2020 - 12:08 | | İHA

Esenyurt'ta yürek yakan olay!

İstanbul Esenyurt’ta iddiaya göre 4’üncü katlarındaki evlerinin camında temizlik yapan genç kadın, metrelerce yüksekten evin önündeki parka düştü. Parkın korkuluklarına çarpan kadına 112 ekipler uzun süre yerde kalp masajı yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Esenyurt'ta yürek yakan olay!

Olay, Turgut Özal Mahallesi 50’nci sokakta meydana geldi. İddiaya göre genç kadın 4’üncü katlarındaki evlerinin camında temizlik yaparken metrelerce yüksekten çoçuk parkına düştü. Önce parkın korkuluklarına çarpan kadın ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ve kadının ailesi sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kadının ailesi uzun süre göz yaşı döktü.

Olay yerine bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yerde ağır yaralı olan kadına uzun süre kalp masajı yaptı, daha sonra çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kadının düştüğü yere gelen polis ekipleri parka çevresine şerit çekerek konuyla ilgili çok yönlü incelemeye başladı.

Köpeği için alevlerin arasına dalan kadını itfaiye kurtardıSamsun'un İlkadım ilçesinde evinde yangın çıkan ve köpeğini kurtarmak için alevlerin arasına dalınca dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.
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