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08.04.2020 - 11:56 | | DHA

Esenyurt'ta zabıta ve polisten PTT önünde corona virüs önlemi

Corona virüs nedeniyle emekliler Ramazan Bayramı ikramiyelerini erken almaya başladı. Bu nedenle Esenyurt'ta zabıta ve polis ekipleri de PTT önünde oluşabilecek yoğunluk için bariyerli tedbir aldı.

Esenyurt'ta zabıta ve polisten PTT önünde corona virüs önlemi

Corona virüs nedeniyle erkene alınan emeklilerin bayram ikramiyeleri ödemeleri başladı. Yaklaşık 12 milyon emekli, Ramazan Bayramı ikramiyelerini 11 Nisan'a kadar alacak. Esenyurt'ta zabıta ve polis ekipleri bu nedenle PTT önünde oluşabilecek yoğunluğa karşı tedbir aldı. İnsan kalabalığının oluşmaması için çalışan ekipler ayrıca PTT çevresini bariyerlerle kapatarak giriş ve çıkışları kontrol altına aldı. Ayrıca zabıta tarafından sık sık sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmasına yönelik anonslar yapıldı.

SSK'lılara ikramiyeleri 7-10 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri ise 11 Nisan'da banka hesaplarına yatırılacak. İkramiyeler tahsis numaralarının son rakamlarına göre verilecek.

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