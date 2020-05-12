MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Esenyurt'taki AVM'nin önünde yine aynı manzara!
ABONE OL
12.05.2020 - 12:36 | | DHA

Esenyurt'taki AVM'nin önünde yine aynı manzara!

İstanbul, AVM'lerin pazartesi günü açılmasının ardından Esenyurt'taki AVM'nin önünde bugün de uzun kuyruklar oluştu. AVM önünde kuyrukta bekleyenler havadan da görüntülendi.

Esenyurt'taki AVM'nin önünde yine aynı manzara!
Esenyurt'taki AVM'nin önünde yine aynı manzara! Akın ettiler
Esenyurt'taki AVM'nin önünde yine aynı manzara! Akın ettiler
Esenyurt'taki AVM'nin önünde yine aynı manzara! Akın ettiler
Haberin Tüm Fotoğrafları

Corona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan Alışveriş merkezleri dün açıldı. Dün Esenyurt'ta bulunan bir AVM'nin önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. Bugün saat 11.00'de açılan AVM'nin önünde aynı görüntüler yaşanırken, vatandaşlar AVM'nin önüne sabah saat 10.00 sıralarında gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. AVM önündeki banklara şerit çekilerek kimsenin oturmasına izin verilmedi. AVM'nin güvenlik görevlileri ve polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarırken, kuyrukta bekleyenlerin maske taktıkları görüldü. Saat 11.00'de kapıların açılmasıyla müşteriler içeriye alındı. İçeriye girmek isteyen herkesin tek tek ateşi ölçüldü. AVM önüne ise yoğunluk yaşanmaması için bant çekilerek gelenlerin sıraya girmesi sağlandı. Açılışın yapılmasına rağmen kapıdaki kuyruğun uzun süre devam ettiği görüldü. 220 mağazanın olduğu AVM'de ise 40 mağazanın açık olduğu öğrenildi.

"CEP TELEFONUMA AKSESUAR ALMAK İÇİN GELDİM"

AVM'de alışveriş yapmak için kuyrukta bekleyen Çiğdem İkiz, "Acil ihtiyaçtan dolayı dışarı çıkmak zorunda kaldım yoksa çıkmıyoruz. Evimi taşıyacağım mecbur çıktım" derken, uzun süre kuyrukta bekleyen Deniz Kaplan, "Maskemizi takıyoruz, sosyal mesafemizi koruyoruz. Cep telefonuma aksesuar almak için geldim, kırılmaz cam alacağım. Aciliyetten dolayı mecbur geldim. Her zaman kalabalıktı biz alıştık, maskemizi takıyoruz, sağlığımıza dikkat ediyoruz" dedi.

"ÇOCUĞUM İÇİN GLUTENSİZ YİYECEK ALMAYA GELDİM"

Kuyruğun en önünde bekleyen Yusuf İri ise, "Çocuğum için glutensiz yiyecek almaya geldim. Çölyak hastası, şeker hastası. Ya Şişli'ye ya da Beşiktaş'a gitmem gerekiyordu bana en yakın bu bölge olduğu için buraya geldim. Mümkün olduğu kadar tedbirlerimizi alıyoruz. Evde hastam var. Buradan götüreceğim hastalığı evime götüreceğim, evimden diğer binadaki insanlara götüreceğim mümkün mertebe dikkat ediyorum. Önce kendi sağlığımız sonra yanımdaki insanların sağlığını düşünmem gerekiyor bu insani görevimiz" diye konuştu.

Öte yandan AVM önünde oluşan kuyruk havadan da görüntülendi.

 

 

 

Antalya'da 'Mavi Kelebek' isimli uyuşturucu çetesinin 24 üyesi tutuklandıAntalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 'Mavi Kelebek' adlı uyuşturucu çetesinin 24 üyesi yakalanıp, tutuklandı. Tutuklananlar arasında geçen günlerde 4 aylık bebeğinin boğazına bıçak dayayan E.Ş. ile DHA'ya açıklama yapan annenin tedavi edilmesini istediği oğlu G.G. de yer aldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KKTC Başbakanı Tatar'dan Mısır, Yunanistan, GKRY, Fransa ve BAE'ye tepki

KKTC Başbakanı Tatar'dan Mısır, Yunanistan, GKRY, Fransa ve BAE'ye tepki

SGK genelge gönderdi! Tüm işveren ve çalışanları ilgilendiriyor...

SGK genelge gönderdi! Tüm işveren ve çalışanları ilgilendiriyor...

5N1K ekibinin yoğun bakımda zor anları

5N1K ekibinin yoğun bakımda zor anları

Son dakika I Avrupa'ya giden TIR'da 573 bin 750 maske ele geçirildi

Son dakika I Avrupa'ya giden TIR'da 573 bin 750 maske ele geçirildi

Sıradaki Haber