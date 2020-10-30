Esenyurt'taki denetimlerde 4'ü çocuk 14 kaçak göçmen yakalandı

Olay, dün 14.45 sıralarında Bizimkent Köprüsünün Esenyurt tarafında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü girişinde denetim yapan Sivil Trafik ekipleri, şüpheli buldukları 22 plakalı 2 minibüsü durdurdu. Minibüs içinde 4’ü çocuk 14 Iraklı uyruklu kişileri gören ekipler, pasaportlarını istedi.

Pasaportlarının olmadığının anlaşılması üzerine göçmenler, polis ekipleri tarafından İl Göç İdaresi’ne teslim edilmek üzere gözaltına alındı. Göçmenleri taşıyan minibüs şoförlerine ise korsan taşımacılık yaptıkları gerekçesi ile ceza kesildi.



Göçmenlerin ilk olarak Yunanistan’a geçmeye çalışırken, Yunan sahil güvenliği tarafından yakalandığı öğrenildi. Yunan sahil güvenlik ekipleri, yakaladıkları göçmenlerin pasaport ve cep telefonlarına el koyduktan sonra Türkiye sınırına bıraktı. Edirne’ye gelen Irak uyruklu kaçak göçmenlerin buradan kiraladıkları araçlarla başka ülkelere gitmeye çalıştığı öğrenildi.