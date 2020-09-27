MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Esenyurt'taki taksi durağında dehşet! 5 kişiye gözaltı
ABONE OL
27.09.2020 - 17:47 | | AA

Esenyurt'taki taksi durağında dehşet! 5 kişiye gözaltı

Esenyurt'ta taksi durağında çıkan kavgada 3 kişinin öldürülmesi 4 kişinin de yaralanması olayına ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt'taki taksi durağında dehşet! 5 kişiye gözaltı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 26 Eylül'de Esenyurt Meydanı'ndaki bir taksi durağında iki grup arasında çıkan sopalı ve silahlı kavgada Cengiz Dayanmaz, Yavuz Dayanmaz ve Sinan Öztürk'ün öldürülmesi, 4 kişinin de yaralanması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan ekipler, olaya karışan 5 kişinin kimliklerini tespit etti.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların 2'sinin hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 tüfek ile 2 tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Esenyurt’ta silahlı kavgada ölen taksici iki kardeş toprağa verildi
Bolu'da yangın! Vali uyardı: Evleri boşaltmalıyızBolu'nun Dörtdivan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın 40 hektarlık alanda etkili oluyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Yargıtay noktayı koydu! Ceza iptal edildi

Yargıtay noktayı koydu! Ceza iptal edildi

Cephe hattında çatışmalar başladı

Cephe hattında çatışmalar başladı

Bolu'da yangın! Vali uyardı: Evleri boşaltmalıyız

Bolu'da yangın! Vali uyardı: Evleri boşaltmalıyız

Sıradaki Haber