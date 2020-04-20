Eser Eş Anlamlısı Nedir? Eser Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında eser kelimesinin eş anlamlısı ‘yapıt’ olarak karşımıza çıkıyor. Tek başına ya da farklı cümlelerde hem yapıt hem de eser kelimesini kullanabilirsiniz.

Eser Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Eser kelimesinin birden fazla eş anlamlısı bulunmaktadır.

- Yapıt,

- Yazıt,

- Kitabe,

- İlahi,

Eser kelimesinin eş anlamları üzerinden amaca bağlı olarak değerlendirmek mümkün. Ancak genel

olarak Türk Dil Kurumu açısından eş anlamlısı ‘yapıt’ sözcüğü üzerinden ele alınmaktadır.

Eser Nedir?

Eser kelimesi anlamı açısından ‘Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt’ şeklinde öne çıkmaktadır. Aynı zamanda yayın, kitap ya da yapıp gibi birçok değişik anlam üzerinden ele alınabilir. Eser kelimesi ayrıca hem soyut hem de somut anlamları üzerinde farklı amaçlara göre kullanılabilmektedir. Diğer yandan isim olarak da Türkçede kullanılır.