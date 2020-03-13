Eşi reddedince kendini yaktı!

Olay gece saatlerinde Düzce Metek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk babası Enes Y. (40) evi terk ederek akrabalarının evine giden eşi G. Y.’yi arayarak evinin önünde olduğunu ve barışmak istediğini söyledi. Enes Y. eşine binadan çıkmazsa kendisini yakacağını belirtti.
Barışma teklifini kabul etmeyen eşi binadan çıkmayınca Enes Y. yanında getirdiği bidondaki benzini üzerine dökerek kendini ateşe verdi.
Etrafta bulunan vatandaşların müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Vücudunda yanıklar oluşan Enes Y. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olay yerinde incelemede bulunarak inceleme başlattı.
Kadıköy’de dehşet anları kameradaKadıköy’de Azerbaycan uyruklu bir şahıs, kendisini polis olarak tanıttığı Özbekistan uyruklu kadının parasını ve çantasını gasp etti. Çantasını vermemekte direnen kadın, gaspçının bindiği otomobile takılarak yerde metrelerce sürüklendi. Gaspçı şahıs kısa sürede yakalanırken, gasp anları ve gaspçıların kadını yerde metrelerce sürüklediği anlar güvenlik kamerasın yansıdı.