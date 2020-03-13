Eşi reddedince kendini yaktı!

Olay gece saatlerinde Düzce Metek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk babası Enes Y. (40) evi terk ederek akrabalarının evine giden eşi G. Y.’yi arayarak evinin önünde olduğunu ve barışmak istediğini söyledi. Enes Y. eşine binadan çıkmazsa kendisini yakacağını belirtti.

Barışma teklifini kabul etmeyen eşi binadan çıkmayınca Enes Y. yanında getirdiği bidondaki benzini üzerine dökerek kendini ateşe verdi.

Etrafta bulunan vatandaşların müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Vücudunda yanıklar oluşan Enes Y. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olay yerinde incelemede bulunarak inceleme başlattı.