EÅŸi tarafÄ±ndan canice katledildi! O cinayette flaÅŸ geliÅŸme
DiyarbakÄ±r'da, eÅŸi Remziye YoldaÅŸ'Ä±, sokak ortasÄ±nda pompalÄ± tÃ¼fekle vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten sonra kaÃ§anÂ cezaevi firarisi Veysi YoldaÅŸ, kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± Ä°zmir'de yakalandÄ±. Katil zanlÄ±sÄ± koca, DiyarbakÄ±r'a getirilerek, sorguya alÄ±ndÄ±.Â
Olay, 28 AÄŸustos akÅŸamÄ± YeniÅŸehir ilÃ§esi Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. 9 yÄ±ldÄ±r hÄ±rsÄ±zlÄ±k suÃ§undan kapalÄ± cezaevinde kaldÄ±ktan sonra sevk edildiÄŸi DiyarbakÄ±r AÃ§Ä±k Ceza Ä°nfaz Kurumu'ndan firar eden Veysi YoldaÅŸ (31), 1 kÄ±z Ã§ocuÄŸu annesiÂ Remziye YoldaÅŸ'Ä±Â (29) sokak ortasÄ±nda pompalÄ± tÃ¼fekle vurarak, Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.
ArdÄ±ndan da kaÃ§tÄ±. OlayÄ±n ardÄ±ndan polis ekipleri, kaÃ§an katil zanlÄ±sÄ± kocayÄ± yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaÂ baÅŸlattÄ±.
HakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan YoldaÅŸ'Ä±nÂ Ä°zmir'de olduÄŸu belirlendi. Veysi YoldaÅŸ,Â Ä°zmir Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan Konak ilÃ§esinde saklandÄ±ÄŸÄ± evde yakalanarak, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â Bu sabah, DiyarbakÄ±r'a getirilen YoldaÅŸ'Ä±n polis merkezindeki sorgusu sÃ¼rÃ¼yor.