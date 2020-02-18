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18.02.2020 - 15:19 | | AA

Eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi!

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen genç kadın, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verildi.

Eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi!

Eşi Ziya P. tarafından evde bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden iki  çocuk annesi 25 yaşındaki Özlem P'nin cenazesi, ailesi tarafından Çarşamba  ilçesine bağlı Saraçlı Mahallesi'ne getirildi. Babaevinde helallik alınmasının  ardından cenaze, Saraçlı Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından  köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına, genç kadının ailesinin yanı sıra Çarşamba Kaymakamı  Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve vatandaşlar katıldı.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde dün Kalıcı Konutlar'da ikamet eden Ziya  P, eşi Özlem P. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başlamış, tartışmanın  büyümesi üzerine Ziya P, eşini bıçakla yaralamıştı. Ziya P, olayın ardından evden  uzaklaşırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri,  Özlem P'nin yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Kendisini ihbar etmesi üzerine bulunduğu yerde gözaltına alınan Ziya  P, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

 

 

 

Üniversitede ekipleri alarma geçiren zarfın sırrı ortaya çıktı!Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Meslek Yüksekokulu'nda görevli Doç. Dr. İbrahim Kıvrak'ın makam odasının kapısının altına bırakılan zarfın içindeki maddenin nişasta olduğu öğrenildi. Doç. Dr. Kıvrak'ı korkutmak için şaka yaptığını ileri süren iki öğretim görevlisi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretim görevlileri H.A.A. ve Y.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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