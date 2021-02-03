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03.02.2021 - 15:32 | | DHA

Eşi ve 3 çocuğuna işkence yapan baba, tutuksuz yargılanacak!

Şanlıurfa’da, boşanma davası açan eşi ile yaşları 5 ve 9 arasında değişen 3 çocuğuna işkence yaptığı gerekçesiyle hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ramazan Çakmak, 5 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eşi ve 3 çocuğuna işkence yapan baba, tutuksuz yargılanacak!

Olay, geçen yıl 16 Eylül'de Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ramazan Çakmak, 10 yıllık eşi Narin Çakmak'a şiddet uyguladı. Narin Çakmak olaydan 10 ay önce 4 çocuğuyla birlikte ailesinin yanına yerleşip, boşanma davası açtı. Ramazan Çakmak, vakit geçirme bahanesi ile aldığı çocuklarını getirmeyince Narin Çakmak, eşinin evine gitti. Burada Ramazan Çakmak'ın şiddet uyguladığı Narin Çakmak, 2 yaşındaki oğlunu alarak ailesinin yanına geri döndü.

Bu olaydan birkaç gün sonra babalarının evinden çıkan 2’si kız, 3 çocuğun yüzünde morluk ve şişlikler olduğunu gören komşular, anne Narin Çakmak'ı aradı. Eve gelen Narin Çakmak, polisi arayarak şikayette bulundu. Tedaviye alınan ve pedagog eşliğinde bilgilerine başvurulan çocuklar annelerine teslim edilirken, gözaltına alınan Ramazan Çakmak tutuklandı.

Eşi ve 3 çocuğuna işkence yapan baba, tutuksuz yargılanacak

5 AY SONRA SERBEST BIRAKILDI

Hakkında 'eziyet etme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ramazan Çakmak, 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuklu sanık Ramazan Çakmak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Müdahil olan avukatların da katıldığı duruşmada mahkeme heyeti, sanığın, tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına ve dosyadaki eksik hususların giderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

 

3 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdıÇamlıca Mahallesi Budaklı Sokak'taki bir evde yaşayan Suriye uyruklu ailenin 3 yaşındaki çocuğu Ali Al Ahmet, dün akşam saatlerinde evde et çekildiği sırada elini kıyma makinesine sıkıştırdı.
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