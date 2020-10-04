MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Eşi ve çocukları terk etti, kendini astı
ABONE OL
04.10.2020 - 17:57 | | DHA

Eşi ve çocukları terk etti, kendini astı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, eşi ve çocukları terk ettiği için yalnız yaşayan Necmettin U. (50), evinde kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Eşi ve çocukları terk etti, kendini astı

Olay, öğle saatlerinde Sancak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 1 ay önce tartıştığı eşi ve çocuklarının terk etmesinin ardından Necmettin U., tek başına yaşamaya başladı. Necmettin U.'nun evinden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları, durumu oğluna haber verdi. Komşularının aramasının ardından mahalleye gelen Mehmet U., girdiği evde babasının tavana asılı cansız bedeniyle karşılaştı. İhbarla gelen ekiplerin incelemesinin ardından Necmettin U.’nun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

İstanbul'da oto sanayi sitesinde yangın!Başakşehir İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki yedek parça dükkanında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin bir saat süren müdahalesiyle söndürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okullar ne zaman açılacak, Ekim'de liseler başlayacak mı? Bakan Ziya Selçuk'tan açıklama

Okullar ne zaman açılacak, Ekim'de liseler başlayacak mı? Bakan Ziya Selçuk'tan açıklama

Milyonlarca kadına ödeniyor! Karşılıksız, 7 bin 325 lira...

Milyonlarca kadına ödeniyor! Karşılıksız, 7 bin 325 lira...

ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı!

ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı!

Korona virüs tablosu yayınlanıyor 4 Ekim - Can kaybı ve vaka sayısı kaç oldu, son durum nedir? Fahrettin Koca...

Korona virüs tablosu yayınlanıyor 4 Ekim - Can kaybı ve vaka sayısı kaç oldu, son durum nedir? Fahrettin Koca...

Sıradaki Haber