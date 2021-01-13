Eşi ve kayınvalidesinin gizli işlerini öğrendi, soluğu mahkemede aldı

İstanbul'da yaşayan R.B. ve A. B., 8 yıldır evlilerdi. Evliliklerinin ilk gününden bu yana anlaşmazlık ve huzursuzluk yaşayan çiftin iki kız çocuğu bulunuyordu.

Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; eşiyle yaşadığı tartışmaların ve geçimsizliği kayınvalidesinin evliliklerine müdahale olması, sürekli olarak eşinin annesine danışmasından kaynaklandığını iddia eden genç adam, karşılaştığı durum sonrası şaşkınlığa uğradı.

BÜYÜ YAPTIKLARINI ÖĞRENDİ



Evliliği boyuncu sıkıntı yaşadığını dile getiren Rıdvan B., eşinin ve kayınvalidesinin konuşmasına kulak misafiri oldu. Eşi A. B. ve kayınvalidesinin büyü ve benzeri işlerle uğraştığını öğrendi. Genç adam bunun üzerine evliliğini bitirmeye karar verdi.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Eşinin ve kayınvalidesinin büyü ve benzeri işlerle ilgilendiğini öğrendikten sonra ilk olarak Aile Mahkemesi'ne başvuran genç adam boşanma davası açtı.