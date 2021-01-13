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13.01.2021 - 11:20 |

Eşi ve kayınvalidesinin gizli işlerini öğrendi, soluğu mahkemede aldı

8 yıllık eşinin ve kayınvalidesinin konuşmasına kulak misafiri olan adam soluğu mahkemede aldı. Eşi A. B. ve kayınvalidesinin büyü işleriyle uğraştığını öğrenen koca, Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı. İki çocuk babası genç adam evliliğinde yaşadığı huzursuzluğun sebebini kayınvalidesinin büyü işleriyle uğraşması olarak gösterdi.

Eşi ve kayınvalidesinin gizli işlerini öğrendi, soluğu mahkemede aldı

İstanbul'da yaşayan R.B. ve A. B., 8 yıldır evlilerdi. Evliliklerinin ilk gününden bu yana anlaşmazlık ve huzursuzluk yaşayan çiftin iki kız çocuğu bulunuyordu.

Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; eşiyle yaşadığı tartışmaların ve geçimsizliği kayınvalidesinin evliliklerine müdahale olması, sürekli olarak eşinin annesine danışmasından kaynaklandığını iddia eden genç adam, karşılaştığı durum sonrası şaşkınlığa uğradı.

BÜYÜ YAPTIKLARINI ÖĞRENDİ

Evliliği boyuncu sıkıntı yaşadığını dile getiren Rıdvan B., eşinin ve kayınvalidesinin konuşmasına kulak misafiri oldu. Eşi A. B. ve kayınvalidesinin büyü ve benzeri işlerle uğraştığını öğrendi. Genç adam bunun üzerine evliliğini bitirmeye karar verdi.

 BOŞANMA DAVASI AÇTI

Eşinin ve kayınvalidesinin büyü ve benzeri işlerle ilgilendiğini öğrendikten sonra ilk olarak Aile Mahkemesi'ne başvuran genç adam boşanma davası açtı.

 

Surlarda korkutan görüntüİSTANBUL'da restorasyonu bekleyen tarihi surların hasarlı burçları, kar ve yağmur öncesi görüntüleriyle endişe yaratıyor. Çökmeye yüz tutan surlar havadan da görüntülendi.
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