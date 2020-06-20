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20.06.2020 - 15:44 | | DHA

'Eşimi öldürdüm. Gelin beni alın'

Aksaray’da Ahmet Koyak şiddetli geçimsizlik yaşadığı 3 çocuğunun annesi dini nikahlı eşi Rabia Ergin'i (36) tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından polisi arayıp 'Eşimi öldürdüm gelin beni alın" diye ihbarda bulunan Koyak, gözaltına alındı.

'Eşimi öldürdüm. Gelin beni alın'

Olay, saat 13.30 sıralarında Hasas Mahallesi 6645 Sokak’taki bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Ahmet Koyak, dini nikahlı eşi Rabia Ergin ile evin mutfağında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Koyak, evdeki tabancayı alıp, Rabia Ergin’e tabancayla 8 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Ergin, yaşamını yitirdi. 

Daha sonra evden çıkan Ahmet Koyak, gittiği Fatih Mahallesi’nde polisi arayıp, 'Eşimi öldürdüm. Gelin beni alın' dedi. Gelen polisler tarafından gözaltına alınan Koyak, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Ahmet Koyak, basın mensuplarının "Neden öldürdünüz?" sorusuna, “Geçimsizlik yüzünden" cevabını verdi.

Rabia Ergin’in ölüm haberini alan yakınları evin önünde sinir krizi geçirdi.

Ahmet Koyak’ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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