‘Esin kaynağım doğa’

Ulusal ve ön seçimli olarak düzenlenen Karapınar Güneş Enerjisi Santrali SCADA Merkezi Binası Mimari Proje Yarışması’nda başvuru süresi

2 Kasım’da bitiyor. MAA Mimarlık kurucusu ve İstanbul Televizyon ve Radyo Kulesi projesinin mimarı Melike Altınışık, yarışmayı Milliyet’e anlattı...

Karapınar Güneş Santrali SCADA Merkezi nedir?

Geleceğimiz için yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmek ve bu alanlara yatırım yapmak oldukça önemli hale geldi. Ülkemizde de bu alanda gelişmeler yaşanıyor ve bunun son örneği de Kalyon Holding tarafından yapılan güneş enerjisi yatırımı. Kalyon Holding, Ankara’da bir teknoloji üssü olarak tanımlayabileceğimiz Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nı kurdu. İleri teknolojinin de geliştirildiği bu fabrikada güneş panelleri yerli ve milli imkanlarla üretiliyor. Burada çıkan paneller ise Türkiye’nin en büyük güneş enerji santrali olarak planlanan Karapınar GES’in kurulumunda kullanılmaya başlandı. Karapınar GES’in çekirdeği olarak da SCADA Merkezi (Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama Merkezi) planlandı. Teknik olarak ifade etmek gerekirse, SCADA; Supervisory Control And Data Acquisition’ın kısaltması olarak kullanılırken “Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama” sistemi olarak adlandırılıyor. SCADA sistemleri ile geniş alana yayılmış tesislerin tek bir merkezden bilgisayar, cep telefonu veya tablet gibi cihazlarla izlenebilmesi sağlanıyor. Ülkemizde güneş enerjisi alanına yapılan en büyük ve en kapsamlı yatırımın merkezinde olacak yönetim merkezinin hem çok işlevsel hem de sembol olmasını istiyoruz. Bilim insanlarının buluştuğu, konferansların düzenlendiği, bilimsel oturumların yapıldığı ve öğrencilerin bir araya gelip enerji alanındaki teknolojik gelişmeleri takip edebileceği bir merkez olmalı. Geleceğin, geleceğimizin enerjisinin üretildiği yerde geleceğe ışık tutacak fikirlerin doğmasına ilham vermeli...

Karapınar GES SCADA merkezi için düzenlenen tasarım yarışmasına kimler katılabilir? Detaylar nelerdir?

Karapınar Güneş Santrali SCADA Merkezi için mimari proje yarışması profesyonellere açık olarak planlandı. Yarışma katılım şartları ve detayları için de bir şartname hazırlandı. Şartnameye www.kalyonpv.com adresinden ulaşılabiliyor. Amacımız, belirlenen ve aranan kriterleri yansıtacak projenin belirlenmesi ve seçilen projenin uygulamasının da yapılması.

Yarışmaya katılacak tasarımlar nelere odaklanıyor? Bu yarışmada aranan yapının yansıttığı temel özellikler neler olacak?

Yapılan araştırmalara göre, 2050 yılında ihtiyacımız olan enerji miktarı; 2018 yılında tüketilenin iki katı olacak. Bir tarafta enerji ihtiyacı artarken diğer tarafta fosil atıkların küresel ısınmaya etkisi insanlığı yeni arayışlara itiyor. Yenilebilir enerji kaynakları ise karşımıza çıkan tek çözüm yolu. Türkiye’de de bu anlamda önemli adımlar atılıyor ve güneş enerjisi adına yapılan en büyük yatırım da Karapınar’da yükselmeye başladı. Karapınar’ın odağında ise SCADA Merkezi olacak. Bu kadar önemli ve stratejik bir yere kurulacak SCADA Merkezi’nin özel olmasını planlıyoruz. Bu yüzden Karapınar’da yapılması planlanan SCADA Merkezi’nde 3 özelliğin; “Yerli ve milli enerji - Yenilenebilir enerji teknolojisi - Geleceğin enerjisi” temalarının bir arada olması gerekiyor.

Bu üç özelliğin yanı sıra projenin başka ne gibi ayrıntılara sahip olması gerek?

Yenilik ve özgünlük, sürdürülebilirlik, estetik, işlevsellik, mekânsal bütünlük, uygulanabilirlik kriterlerine de sahip olması gerekiyor.

‘Kent dokusundan bağımsız’



İstanbul Televizyon ve Radyo Kulesi’nin tasarımında ana öğe neydi? Nereden yola çıkarak hazırladınız projenizi?

Doğal güzelliklerin içinden dinamik ve organik bir form olarak yükselen, ikonik karaktere sahip bir yapı. Yapının, herhangi bir kent dokusundan bağımsız bir duruşu var. Gözün pek alışık olmadığı, organik bir yapı bu aynı zamanda. Aslen kendi içinde bir simetri aksı var. Önü-arkası yok, simetrinin aksını kullanarak manzaraya göre deforme olma durumu var. Asya’ya bakan yüzü farklı, Avrupa’ya dönük olan kısmı başka.

Bulunduğu yerle ilişkisini nasıl tarif edersiniz?



Tasarım sürecinin temelinde; bulunduğu yerle kurduğu güçlü ilişki yatıyor. Projenin tasarım hikâyesi Küçük Çamlıca Korusu’nda var olan park yürüyüş yolunun, doğal zeminden ince bir çizgiyle ayrılıp giriş kütlesine bağlanarak üst örtüde Adalar-Kadıköy manzarasına bakan seyir yoluna dönüşmesiyle başlıyor. Kule tasarımının girdilerinin başında hâkim rüzgâr yönü, manzara odakları ve iletişim sistemlerinin ana taşıyıcı ile kurduğu güçlü bağ yer alıyor. İstanbul Çamlıca Korularına yayılmış anten kulelerinin tek yapıda birleşerek, çağdaş iletişim sistemlerinin 369 metre yüksekliğinde hayat bulacağı İstanbul TV ve Radyo Kulesinin giriş kütlesi, halka açık fuaye, kafe, sergi ve medyatik alanlarını içinde barındırıyor. Kulenin iki yanından yükselen “Panorama Asansörler”, monolotik gövdeyi hem besleyen hem de ikiye ayıran mimari elemanlar. Ziyaretçiler, panorama asansörleri ile 180 metre boyunca hem bir yanda tarihi yarımada diğer yanda Karadeniz kıyılarına uzanan dikey bir seyahat tecrübe edecek hem de İstanbul’u deniz seviyesinden yaklaşık 400 metre yükseklikte seyir ve restoran katlarından izleme imkânı bulacak. Bu düşünceleri mimari fikirlere entegre etme biçimim de aynı oldu: Doğayı dinlemek, doğadan öğrenmek, doğanın matematiğini uygulamak... Bu süreçte en büyük esin kaynağıysa yine doğanın kendisi oldu.