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05.07.2020 - 11:25 | | İHA

Eşinden ayrılan adamdan şaşkına çeviren yazı! Kaynanam Bediha’dan kurtuldum

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan Hüseyin Çıtırık, eşinden ayrılmasına sebep olarak gösterdiği kaynanasına tepki olarak otomobilinin arka camına “Kaynanam Bediha’dan kurtuldum” yazdırdı.

Eşinden ayrılan adamdan şaşkına çeviren yazı! Kaynanam Bediha’dan kurtuldum

2 buçuk yıldır evli olan Hüseyin Çıtırık, eşi Rabi Çıtırık’tan boşandı. Genç adam, boşandığı gün mahkemeden çıkar çıkmaz eşinden boşanmasına sebep olarak gösterdiği kaynanası Bediha T’ye tepki için otomobilinin arka camına “Kaynanam Bediha’dan kurtuldum” yazdırdı.

Boşanmasının tek sebebinin kaynanası olduğunu savunan Hüseyin Çıtırık, “Biz 2 buçuk yıldır evliydik. Evliliğimiz gayet güzel ve mutlu şekilde devam ediyordu. Ancak kaynanam Bediha T. hurafelere inanıyor, büyüler, muskalar yaptırıyor, iftiralar atıyor. Ben de kaynanamdan kurtulmanın mutluluğunu otomobilime böyle bir yazı yazdırarak buldum. Bacanağım var. Bacanağım öğretmen, onu da eşinden 3-4 defa ayrılık derecesine getirdi. Baldızım var, onu nişanlısından ayırdı. Ben eski kayınpederimden kaynanamı tedavi ettirmesini istiyorum. Eşimden ayrıldım kaynanamdan kurtuldum, bari tedavi olsun diğer bacanaklarım rahat etsin. Bu şekilde arabamla geziyorum. Soranlar oluyor, bu yazı nedir diyorlar, ben de açıklamamı yapıyorum” şeklinde konuştu.

 

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