Eşinden boşanmasını konvoy yapıp göbek atarak kutladı!

Otomotiv işiyle uğraşan Rıdvan Eren, yaklaşık bir yıl önce, evlendi. İddiasına göre severek evlendiği eşi, düğünün ertesi günü takıları alıp, annesinin evine gitti. Yapılan masraflar için çekilen kredi dahil 500 bin TL zarara uğradığını öne süren Eren, boşanma davası açtı.

KONVOYLA KUTLADI

Mahkemenin verdiği boşanma kararını Rıdvan Eren, balayında kullandıkları otomobili, 'Boşandım çok mutluyum' yazılarıyla süsleyip, arkadaşlarıyla yaptığı konvoy ile Damlataş sahilinde tur atarak kutladı. Eren, mutluluğunu göbek atarak, gösterdi.

'BOŞANDIM MUTLUYUM'

Çok mutlu olduğu için kutlama yaptığını anlatan Eren, “Boşandım, çok mutluyum. Plan üzerine kurulmuş bir evliliğe denk geldim. Tabi bunu sonradan anladık. Başımdan çok kötü şeyler geçti, kolay değil. Yaklaşık 500 bin TL'den oldum. Sorun yok, ayaktayım çok şükür. Boşandım mutluyum" dedi. Eren, düğünde takılan 200 bin TL değerindeki takıları geri alamadığını da söyledi.

AYRILMAK İÇİN 10 BİN TL ÖDEDİ

Başından kötü bir evlilik geçmesine rağmen yeniden evlenebileceğini ifade eden Eren, gençlere de “Kendilerini, ne yapacaklarını bilsinler yeter. Çirkefliğe gerek yok. Herkes kendi vicdanıyla evlensin. Bir insan gidişinde, elvedasında belli olur. Gidiyorsa da anlaşmalı bir şekilde gitsin. Ben ayrılmak için imza parası 10 bin lira para verdim" diye konuştu.