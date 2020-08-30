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30.08.2020 - 15:47 | | DHA

Eşine laf attığını öne sürdüğü genci av tüfeği ile öldürdü!

Balıkesir’in Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Korucaoluk Mahallesi'nde yaşayan Mutlu Gökdemir (16), Ömer Yılmaz (30) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Gökdemir'i eşine laf attığı için öldürdüğünü söyleyen Yılmaz, tutuklandı.

Eşine laf attığını öne sürdüğü genci av tüfeği ile öldürdü!

Olay, dün Korucaoluk Mahallesi yaylasına 2 kilometre uzaklıktaki dere kenarında meydana geldi. Ömer Yılmaz, eşine laf attığını iddia ettiği Mutlu Gökdemir’i takip etti. Yılmaz, Gökdemir'i durdurdu. Yanında bulunan av tüfeğini ateşleyen Yılmaz, Gökdemir'i öldürdü.

Olayın ardından Yılmaz, av tüfeğiyle birlikte, jandarma karakoluna giderek teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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